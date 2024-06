Da Mahmood ai Massive Attack per il nuovo Todays Festival

Una nuova location, il Parco della Confluenza, un calendario più lungo, dal 23 agosto al 2 settembre, il legame con il territorio di Barriera di Milano, 25 artisti sul palco principale, 50 appuntamenti, tra cui due preview con il TOnights Spirit al Le Roi Music Hall, e una line up con nomi come Mahmood, Massive Attack, Lcd Soundsystem, The Jesus and Mary Chain, Arlo Parks, Tangerine Dream fino ai Fast Animals and Slow Kids, una delle rock band italiane più apprezzate della scena musicale. Sono gli ingredienti del nuovo Todays Festival, progetto della Città di Torino, organizzato quest'anno dalla Fondazione Reverse. "Il festival cambia pelle, volto, diventa una cosa nuova - dice il sindaco Stefano Lo Russo -. Abbiamo fatto una scelta anche scomoda, uscire da una comfort zone per sperimentare un modo diverso a partire dall'apertura alle proposte con un bando pubblico per l'organizzazione. E il fatto di averne ricevute tante significa che è stata la scelta giusta. Tutte le norme verranno ovviamente rispettate, compreso l'impatto ambientale, che ci sta molto a cuore", aggiunge rispondendo anche alle polemiche sollevate da associazioni ambientaliste sulla location.

"Abbiamo attivato lo screening e le valutazioni di incidenza e inviato tutto agli enti preposti, anche in fase di bando", assicurano gli organizzatori.



