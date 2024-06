Regionali: ipotesi 31 seggi al centrodestra, 16 a centrosinistra

La proiezione teorica dell'attribuzione dei seggi nel prossimo Consiglio regionale del Piemonte, sulla base dei risultati delle Europee, ne assegna 31 al centrodestra (23 dei partiti più il presidente più 7 della lista regionale del presidente), 16 al centrosinistra e 4 a M5s.

"Sono stati presi in considerazione - precisa una nota di Palazzo Lascaris - solo i gruppi di liste e le coalizioni regionali riconducibili a liste presenti nella competizione per il Parlamento europeo; pertanto, al gruppo di liste Piemonte popolare non sono stati attribuiti voti in quanto tale schieramento non è presente alle elezioni europee. Non è calcolato l'eventuale voto disgiunto".



