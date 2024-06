Prato inglese al Carignano: Romeo e Giulietta e After Juliet

Torna dal 18 giugno al 14 luglio il Prato Inglese. Sere d'estate al Teatro Carignano, la proposta estiva del Teatro Stabile di Torino, dedicata ai grandi classici shakespeariani, portati in scena in un'atmosfera e un contesto più informali e insoliti. Quest'anno il progetto comprende un dittico per la regia di Filippo Dini incentrato su una delle storie d'amore più famose di tutti i tempi, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, a cui si abbina lo spettacolo After Juliet di Sharman Macdonald che racconta un ipotetico seguito della tragedia shakespeariana.

Saranno in scena gli attori diplomati della Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino: Alessandro Ambrosi, Francesco Bottin, Cecilia Bramati, Ilaria Campani, Maria Teresa Castello, Hana Daneri, Alice Fazzi, Matteo Federici, Iacopo Ferro, Samuele Finocchiaro, Christian Gaglione, Sara Gedeone, Francesco Halupca, Martina Montini, Greta Petronillo, Diego Pleuteri, Emma Francesca Savoldi, Andrea Tartaglia, Nicolò Tomassini, Maria Trenta. Le scene sono di Gregorio Zurla, i costumi di Alessio Rosati, le luci di Francesco Dell'Elba e le musiche di Massimo Cordovani. Dramaturg e aiuto regista Carlo Orlando, curatore dei movimenti scenici Antonio Bertusi, assistente alla regia Eleonora Bentivoglio, assistente costumi Veronica Pattuelli, assistente realizzazione costumi Alberto Allegretti.

Il dittico, coprodotto da Teatro Stabile di Torino e dal Teatro Stabile Veneto, sarà replicato dopo le date torinesi al Teatro Romano di Verona, il 17 e il 18 luglio, nell'ambito dell'Estate Teatrale Veronese.



