Astimusica, in Piazza Alfieri dall'11 al 17 luglio

Si avvicina il via alla 29/a edizione di Astimusica; dall'11 al 17 luglio le serate estive astigiane si snoderanno attorno a Piazza Alfieri con la musica di De Gregori, Gigi d'Alessio e tanti altri.

Un festival che ha visto negli anni crescere gli spettatori e che si sposta in uno spazio più grande che - sostiene il sindaco di Asti Maurizio Rasero - "simboleggia la crescita del festival e la capacità di Asti di accogliere eventi di tale rilievo".

La direzione artistica è affidata a Massimo Cotto, che ha creato un programma con artisti noti come Max Angioni, Francesco Renga e Nek, Mr.Rain, e VillaBanks con El Matador.

"Astimusica è uno dei festival più longevi d'Italia - commenta Cotto - Il modo migliore per farlo rimanere per sempre giovane è non replicare all'infinito la stessa formula, anche quando funziona. Cambiare vesti per rimanere sempre eleganti. E, se possibile, belli".

I concerti inizieranno alle 21, con posti a sedere o parterre in piedi, e i biglietti sono già disponibili sui circuiti online e nei punti vendita autorizzati.



