A Daniela Finocchi onorificenza per il progetto Lingua madre

E' stato conferito dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarellaa Daniela Finocchi, ideatrice del concorso letterario nazionale Lingua Madre, l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine Al merito della Repubblica Italiana, per l'ideazione e l'attività svolta con il progetto. "Un grande riconoscimento che va condiviso con le migliaia di autrici migranti, con le loro figlie e tutte coloro che si riconoscono in appartenenze multiple che in questi vent'anni hanno partecipato al concorso Lingua Madre e che, attraverso la relazione fra donne e la loro scrittura, hanno affermato il diritto a vivere pienamente la propria appartenenza femminile. La propria libertà" ha commentato Finocchi.

La cerimonia di consegna si è tenuta domenica 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica presso la Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino. Il concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato nel 2005 da Daniela Finocchi, è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, opera sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura e si avvale dei patrocini del Ministero della Cultura, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, della Fondazione Pubblicità Progresso e di We-Women for Expo. Il concorso è diretto a tutte le donne migranti e alle loro figlie, alle donne di origine straniera e a tutte coloro che si riconoscono in appartenenze multiple. In sintesi, a donne che vivono in Italia e vogliano utilizzare la lingua italiana al fine di approfondire il rapporto tra identità, radici e mondo "altro".



