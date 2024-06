Regina music fest per i piccoli pazienti dell'ospedale a Torino

L'Ugi (Unione genitori italiani), in collaborazione con l'ospedale Infantile Regina Margherita, la Città della Salute di Torino, l'associazione culturale Hiroshima Mon Amour e le associazioni di volontariato che operano all'interno dei reparti ha organizzato per il pomeriggio di oggi la seconda edizione del Regina Music Fest, una festa in musica per i bambini dell'ospedale.

Tra gli ospiti speciali ci sono Dargen D'Amico, Neja, PanPers, Davide D'Urso, Cristina Chiabotto, Obi, 4Calamano, Ablaye Magatte Dieng, Sviolination trio e The Hats.



