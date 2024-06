La polizia di Biella recupera oltre 50mila euro frutto di truffe

La squadra mobile della polizia di Biella ha proceduto alla restituzione di oltre 50mila euro, tra gioielli e denaro contante, ai legittimi proprietari, vittime di diversi casi di truffa perpetrati a Biella, Avigliana, Pinerolo e Rivarolo Canavese.

La squadra mobile aveva rintracciato i presunti autori di queste truffe, individuandoli fuori provincia e in possesso dei gioielli e del denaro.

In tutti i casi la tecnica per truffare la vittima è sempre stata quella del finto carabiniere che richiedeva denaro o gioielli come "cauzione" per la liberazione di uno stretto parente che raccontava fosse in stato di arresto. Le vittime di questi casi, che sono quattro, si sono viste restituire i propri beni.



