'Navigando l'ignoto', a Torino la nuova mostra di Ciro Palumbo

L'artista Ciro Palumbo torna a Torino, alla Promotrice delle Belle arti, con la mostra 'Navigando l'ignoto' curata da Archeion archivio Ciro Palumbo e promossa da Tait Gallery. Centotrenta le opere esposte, ordinate in cicli pittorici per riflettere l'evoluzione artistica che Palumbo ha maturato negli anni.

Il percorso pittorico include elementi onirici, metafisici e surrealisti in un viaggio nella mente e nell'inconscio. Le opere spaziano dalle nature morte ai paesaggi urbani, fino ai miti e ai sogni, con personaggi come Ulisse e Prometeo.

Grazie a un progetto a cura della Fondazione ITS Academy mobilità sostenibile aerospazio meccatronica del Piemonte alla mostra parteciperà anche l'ologramma lunare Spacey, che interagirà con i visitatori della mostra chiedendo loro di rispondere ad alcune domande legate a sensazioni provate durante la mostra.

In programma per il 19 giugno una Lectio magistralis sull'artista a cura di Anna Caterina Bellati.



