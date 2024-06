Torna a Torino CreativAfrica, il festival sulle culture africane

Il festival CreativAfrica torna a Torino dal 13 al 15 giugno per la sua decima edizione, incentrata sul tema 'Africa futura'. Organizzato da Renken onlus, il festival esplora le culture africane attraverso l'Afrofuturismo, una corrente nata negli anni Settanta che promuove l'uguaglianza e il coinvolgimento degli afroamericani nello sviluppo tecnologico e sociale.

L'evento si svolgerà allo Spazio 211 e al Magazzino sul Po.

Il programma include laboratori di serigrafia e cucina, talk sull'intercultura e antirazzismo, una mostra e aperitivi a tema.

Ci saranno dj set e la musica, con esibizioni di artisti come Amira Kheir, Epoque e Catu Diosis. Inoltre, sabato ci sarà Ladies in Action, un evento reggae con una line-up al femminile accompagnata dai The Sound Rebels Band.



