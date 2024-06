Oscar del Novese e dell'Oltregiogo a Malerba e Moroni

Franco Malerba, primo astronauta italiano nello spazio, con lo shuttle Atlantis, Dado Moroni, pianista jazz internazionale, e il Consorzio Tutela del Gavi, che proprio nel 2024 festeggia i 50 anni dell'attribuzione della doc, sono i vincitori dell'edizione 2024 degli 'Oscar del Novese e dell'Oltregiogo' La Società Storica del Novese - organizzatrice dell'iniziativa - ha voluto, inoltre, consegnare alcune targhe di riconoscimento allo scienziato Giorgio Cittadini, decano della Scuola Radiologica Italiana, che ha scelto Gavi come residenza; al brigadiere capo dei Carabinieri in congedo Carlo Pulcino, protagonista a 71 anni di un atto eroico a Novi Ligure dove ha salvato, in viale Saffi una donna dall'ex; al dottor Carlo Massa, sindaco di Gavi, per la disponibilità nei confronti dei pazienti anche durante la pandemia Covid.

Sul palco del Teatro Civico sono saliti anche Luigi Mastrobuono e Attilio Capuano, rispettivamente presidente e ad della rinata Pernigotti, cui è stata consegnata un'opera dell'artista Anna Gozzo dedicata al Gianduiotto.



