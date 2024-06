Prato Nevoso potenzia l'innevamento, piste aperte in 48 ore

Prato Nevoso (Cuneo) annuncia un potenziamento del suo sistema di innevamento programmato per far fronte alle criticità climatiche. Nelle prossime settimane le lance sulle piste 1 e 2 saranno sostituite da trentasei ventole di ultima generazione, di cui trenta fisse su torre e sei mobili, grazie alla collaborazione con TechnoAlpin. Questo aggiornamento consentirà di aprire le piste in appena 48 ore, sfruttando al massimo le finestre di freddo. La località attualmente dispone di circa duecento innevatori automatici, gestiti da un server centrale.

I lavori saranno supervisionati dal direttore Enrico Martina e procederanno in parallelo con la creazione di un nuovo invaso a Trucca Sapè, con una capacità di 30mila metri cubi d'acqua, che permetterà l'innevamento completo dell'area sciabile senza sprechi idrici. L'acqua usata per l'innevamento tornerà nel suo ciclo naturale al momento dello scioglimento della neve.



