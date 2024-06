Una bicicletta 'umana' gialla a Torino in attesa del Tour

Una grande bicicletta umana in movimento, di colore giallo, è comparsa questa mattina a Torino, nella centralissima piazza Castello. Un centinaio di torinesi, muniti di maglietta rigorosamente gialla si sono dati appuntamento alle prime luci del mattino per comporre la coreografia in omaggio al Tour de France, a un mese esatto dall'arrivo di tappa a Torino del 1 luglio.

Il flash mob segna l'avvio del fine settimana di festeggiamenti per la corsa gialla, nell'ambito del programma di appuntamenti ToRide, con cui la città sta celebrando la sua passione per il ciclismo, in un anno caratterizzato dall'arrivo delle due principali corse a tappe internazionali. In omaggio ai colori del Tour de France questa sera la Mole Antonelliana e i ponti lungo il Po si illumineranno di giallo.

La festa intanto continuerà nel pomeriggio con esibizioni musicali e spettacoli di strada a tema ciclismo. Sotto i portici di piazza Palazzo di Città inoltre da ieri è visitabile la mostra "Bellezza in bicicletta", a cura dell'Archivio storico della Città, sull'uso quotidiano della bicicletta a Torino nel corso della storia.

Domani la festa continua con il concerto "Da Beethoven a Bartali", con brani eseguiti dall'orchestra giovanile dell'Arsenale della Pace, diretta da Mauro Tabasso, e la partecipazione speciale del musicteller Federico Sacchi, alle 15 al conservatorio Giuseppe Verdi.



