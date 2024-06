'Play', gara di giochi con 12 associazioni di volontariato

Si ripete oggi 'Play', la sfida di giochi di dodici associazioni di volontariato che coinvolge alcuni bambini ricoverati nell'ospedale Regina Margherita di Torino. Nata da una idea di Fondazione Forma, si svolge in piazza Polonia con una nuova formula: coinvolte dieci squadre che schiereranno partecipanti di tutte le età in giochi di piazza, compreso un sanitario, e pazienti che giocheranno dalla loro camera di degenza.

Le squadre saranno capitanate dalle associazioni di volontariato del Regina Margherita, che prestano assistenza e offrono attività di intrattenimento in ospedale. Ogni squadra schiererà un minimo di venti giocatori, e uno di questi dalle 10 alle 11 giocherà in corsia insieme ai bambini ricoverati.

Giudici delegati a controllare lo svolgimento dei giochi saranno 'supereroi' e principesse di tre associazioni: Le Principesse in Corsia, la Nida e Sea-Supereroi Acrobatici.

Le associazioni di volontariato protagoniste sono Aabc (Amici Bambini Cardiopatici) Abio (Bambino in Ospedale) Ain (Infanzia Nefropatica) e Aitf (Trapiantati Fegato) Avo (Volontari Ospedalieri) Casa Giglio EssereUmani Forma (Fondazione Ospedale Regina Margherita) Neuroland Ugi (Unione Genitori Italiani) e Cvp (Con Volontà Puoi) Vip (Viviamo in Positivo).



