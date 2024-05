Brignone tentata dallo slalom, 'ho bisogno di cose nuove'

A quasi 34 anni ,Federica Brignone, la sciatrice azzurra più vincente in Coppa del mondo, con 27 successi, è tentata dallo slalom speciale: "Manca nel mio palmares e a questo punto della mia carriera ho bisogno di cose nuove". Così la sciatrice, oggi a Rapallo (Genova) in qualità di ambasciatrice dell'azienda di orologi Norqain, sponsor del convegno dei Giovani industriali.

"Lo slalom rappresenta una bella motivazione però necessita di tanto allenamento - precisa la Brignone - non voglio perdere nelle mie discipline: una vittoria vale più di un piazzamento in slalom, per cui continuerò con gigante, superG e anche discesa dovessi sentirmi bene come l'anno scorso. L'importante è continuare a fare risultati, a restare ad alto livello come nelle ultime stagioni e per tutto l'anno, ma allo stesso tempo essere felice e stare bene".

Federica Brignone ha ripreso la preparazione atletica in vista della prossima stagione, dopo le vacanze nelle Filippine, "ma non sono stata ferma, ho fatto molto surf da onda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA