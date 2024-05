'Stracandiolo', oltre 800 alla 'corsa per la ricerca'

Oltre 800 partecipanti, domenica 26 maggio, alla 23a edizione della 'Stracandiolo', la corsa podistica "della solidarietà" a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, alla quale è stata devoluta l'intera somma raccolta per le iscrizioni, oltre 10mila euro.

Nella parte competitiva hanno vinto il marocchino Said Hachchach (Torino road runners), con il tempo di 28' 18", e in campo femminile Elisa Viola (Torino road runners), in 32' e 32" Come ogni anno, la gara, che fa parte del calendario regionale Fidal e Uisp, si è svolta con partenza e arrivo all'Istituto di Candiolo - Irccs, centro oncologico di eccellenza per la cura e la ricerca sul cancro riconosciuto a livello internazionale. La 'Stracandiolo' è stata organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, in collaborazione con Torino City Marathon e Torino Road Runners Asd, con il patrocinio del Comune di Candiolo.

"Dal 1999 la Stracandiolo accompagna lo sviluppo dell'Istituto di Candiolo e sostiene le attività oncologiche della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - commenta Gianmarco Sala, direttore della Fondazione - Ringraziamo il mondo del podismo e dello sport per il continuo supporto, oggi finalizzato a realizzare nuovi spazi per curare sempre più persone e farlo sempre meglio. La Fondazione è, infatti, costantemente impegnata nel continuo aggiornamento del parco tecnologico dell'Istituto, e in particolare nella realizzazione della nuova Biobanca, struttura di circa 3.000 metri quadrari. di grande importanza per le ricerche oncologiche, che consentirà di sviluppare studi diversificati e su larga scala su campioni biologici crioconservati, con il fine di raggiungere diagnosi e terapie sempre più precise".



