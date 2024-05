In Italia con Universal la Palma d'oro Anora

Anora di Sean Baker, la Palma d'oro di Cannes 77, uscirà in sala in Italia con Universal.

Lucky Red festeggia tre film del Palmares 2024: il Premio speciale della giuria a Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof (acquisizione Lucky Red + Bim), il Premio della Giuria e premio all'ensemble delle attrici a Emilia Perez di Jacques Audiard (Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz) e la miglior regia a Grand Tour di Miguel Gomes (una coproduzione italiana con Vivo Film).

Il body horror The Substance di Coralie Fargeat, premio sceneggiatura, è di I Wonder. Il film del Grand Prix All We Imagine as Light di Payal Kapadia, il primo film indiano in concorso a Cannes da 30 anni a questa parte e uno dei 4 titoli diretti da registe donne in questa categoria, arriva dal Torino Film Lab (che festeggia anche la menzione Speciale Caméra d'or per la migliore opera prima a Mongrel di Wei Liang Chiang).





