Nubifragio e grandine, Santena chiede stato di calamità naturale

Dopo i violenti temporali con grandinate dei giorni scorsi il sindaco di Santena (Torino) ha chiesto alla Regione Piemonte di attivarsi per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Per valutare al meglio i danni l'amministrazione invita tutti i cittadini, gli agricoltori e le imprese che hanno subito danni a inviare una segnalazione al Protocollo Generale del Comune di Santena, anche via email all'indirizzo: santena@cert.comune.santena.to.it, entro il 22 giugno 2024.

Per facilitare la procedura, i moduli regionali necessari sono stati caricati sul sito comunale, www.comune.santena.to.it



