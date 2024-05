Furti di rame tra Astigiano e Cuneese, sei indagati

Sei ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite nelle prime ore di oggi nel corso dell'operazione 'Copper', condotta dai carabinieri della compagnia di Alba in collaborazione con il comando provinciale di Asti e la compagnia di Mondovì. Gli indagati, tutti italiani, sono ritenuti responsabili di concorso in furti di rame e materiale ferroso: tre di loro sono agli arresti domiciliari, per gli altri c'è l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'indagine è stata avviata nell'ottobre 2023: Il sodalizio criminale aveva sede operativa ad Asti: i furti di rame e acciaio, 6 in totale, sono stati compiuti tra l'hinterland astigiano e il comune di Santo Stefano Belbo, nel Cuneese. I malviventi hanno depredato un plesso scolastico, un centro commerciale e alcune abitazioni private: si stima che i colpi abbiano fruttato loro una somma compresa tra i 50 e i 70mila euro.

Le investigazioni, in particolare, hanno dimostrato come gli indagati, con precisa ripartizione di ruoli e compiti, raggiungessero i luoghi dei furti a bordo di due auto e con estrema rapidità asportassero il materiale sia all'esterno sia all'interno dell'edificio, anche forzando porte e finestre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA