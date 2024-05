Enrico Clara nuovo amministratore delegato dell'Amiat

Enrico Clara sarà il nuovo amministratore delegato dell'Amiat. Prende il posto di Gianluca Riu che ha rassegnato le dimissioni dopo esser estato individuato "come figura cardine per la delicata fase propedeutica al closing dell'operazione di acquisizione di Egea (multiutility di Alba) previsto per i prossimi mesi, oltre che per la successiva fase di integrazione nel Gruppo Iren".

Iren Ambiente, socio di maggioranza di Amiat, ha quindi indicato Clara come consigliere di propria nomina che verrà cooptato dal consiglio di amministrazione Amiat che sarà convocato nel più breve termine e, comunque, entro i primi giorni di giugno.

Nato a Torino il 30 novembre 1968, Enrico Clara dopo aver conseguito la laurea in ingegneria elettrotecnica presso il Politecnico di Torino, è entrato nell'allora Aem Torino occupando ruoli di crescente responsabilità sino a divenire nel 2016 direttore Produzione Termoelettrica del gruppo Iren. Nel corso della sua carriera professionale ha maturato significative esperienze nell'ambito della gestione di progetti complessi, in termini industriali, organizzativi e gestionali con una forte attenzione ai temi dell'innovazione e della sostenibilità.





