Coldiretti, gregge sbranato dai lupi nel Cuneese, vicino all'A6

Venticinque pecore sbranate, a poca distanza dal centro commerciale Mondovicino e dall'autostrada A6: è accaduto nelle campagne di Mondovì, in provincia di Cuneo, nella notte tra giovedì e venerdì. A denunciare "l'ennesima aggressione da parte della fauna selvatica", parlando di lupi, è la Coldiretti cuneese, raccogliendo la testimonianza dell'allevatore Fabio Bruno.

È stato lui a rinvenire i resti degli animali questa mattina: nonostante le misure di sicurezza, tra cui un'alta rete, il branco di lupi è penetrato nel recinto e ha sbranato diverse giovani pecore di razza sambucana, in gran parte gravide. Si stima un danno di oltre 5mila euro per la perdita dei capi, appartenenti ad una razza autoctona considerata a rischio.

"È del tutto evidente come i vari strumenti di mitigazione proposti, dalle reti elettrificate ai cani da guardiania, non siano in grado di prevenire i conflitti" dichiara il presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada. L'associazione di categoria paventa "gravi conseguenze ambientali ed economiche" in assenza di interventi delle istituzioni.



