Le 'Cose mai viste' di Berengo Gardin ad Alessandria

Sono una sessantina le immagini di Gianni Berengo Gardin in mostra dal 6 giugno al 15 settembre alle Sale d'Arte di Alessandria. Nato a Santa Margherita Ligure 94 anni fa, ha pubblicato 263 libri.

Realizzata dall'azienda speciale multiservizi Costruire Insieme con Comune e Alexala, l'esposizione di inediti - dal titolo 'Cose mai viste' - ha il contributo della Fondazione CrA per il progetto 'Alessandria e i grandi maestri della fotografia'.

Curatrice Giovanna Calvenzi, con lo stesso autore e la figlia Susanna Berengo Gardin.

Fotografo eclettico, interessato alla vita quotidiana in tutte le sue sfaccettature, ha lavorato per molte aziende e il Touring Club Italiano; viaggiato anche all'estero, dall'India agli Stati Uniti all'Unione Sovietica, prediligendo gli aspetti sociali. Ha spesso fotografo il mondo dei rom e gitani e ritratto l'amata Venezia, dove è cresciuto e ha studiato.

Al pubblico alessandrino è proposta una selezione di immagini mai pubblicate o rimaste nascoste nell'archivio, dopo una ricerca iniziata da Berengo Gardin durante il periodo Covid.

Sono state già presentate, solo in parte, lo scorso anno a Brescia per le iniziative legate alla Capitale della Cultura.

C'è anche una sezione di scatti realizzati nel 1994 in occasione della rievocazione storica della Battaglia di Marengo a Villa Delavo, alle porte di Alessandria.



