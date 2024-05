Rettore UniTo, minoranza condiziona maggioranza degli studenti

Il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, con una comunicazione indirizzata alla comunità universitaria, docenti e personale, entra nel merito della contestazione, con tanto di occupazioni, in corso da una settimana a UniTo, come in altri atenei del capoluogo piemontese. "Negli ultimi giorni le dimostrazioni nella nostra università si sono estese da Palazzo Nuovo al rettorato - spiega Geuna - Purtroppo, una minoranza sta condizionando lo studio e il lavoro di una larga maggioranza. Consapevole dei disagi, l'Ateneo sta predisponendo tutto quanto necessario al ripristino delle funzionalità presso il Rettorato, con l'intenzione prioritaria di garantire la prosecuzione delle attività didattiche. Sempre nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza di studenti e personale".

"Le sedute di Senato Accademico e CdA previste per questa settimana verranno riprogrammate a breve per consentire il ristabilimento della piena agibilità dei partecipanti ed evitare possibili, ma non auspicabili, irruzioni che potrebbero indurre ulteriore turbamento ai partecipanti nello svolgimento del loro mandato istituzionale", sottolinea il rettore.

Geuna conclude con "l'augurio è che questa situazione possa trovare soluzione al più presto, anche attraverso i canali di dialogo sempre aperti e la disponibilità a predisporre spazi aperti per un confronto, che deve essere però mai violento e pienamente rispettoso delle forme istituzionali e democratiche".





