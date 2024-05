Università Torino, rettorato occupato da attivisti pro Palestina

Una cinquantina di studenti pro Palestina dei collettivi universitari ha occupato il rettorato dell'Università di Torino in via Po. Il motivo è lo spostamento online della riunione del Senato accademico che si sarebbe dovuto svolgere domani in quella sede. Gli studenti in protesta avevano annunciato stamani di voler fare un presidio durante la seduta per leggere un documento da loro redatto sulla possibilità di rescissione degli accordi con le università israeliane. "L'incontro di domani con l'università per cui era stato chiamato il presidio in Rettorato è stato spostato online impedendo così la presenza degli studenti da Palazzo Nuovo", hanno dichiarato gli attivisti.

L'università fa sapere che la decisione di spostare online la seduta del Senato è stata determinata da una momentanea mancanza di condizioni per instaurare un dialogo con gli studenti.





