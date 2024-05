Alberi corso Belgio, attesa tra una settimana decisione giudice

E' attesa per la settimana prossima la decisione del giudice sul ricorso presentato dai residenti del comitato 'Salviamo gli alberi di Corso Belgio' contro la risoluzione del Comune di Torino di abbattere l'alberata di una della principali strade del capoluogo piemontese. Oggi "nel corso dell'udienza è stata richiesta una nuova conciliazione delle parti che non ha avuto esito positivo" fa sapere l'avvocato Virginia Cuffaro, legale del comitato.

Durante l'udienza il comitato Salviamo gli Alberi di Corso Belgio si è riunito in un presidio davanti al Tribunale di Torino in via Giovanni Falcone. "Noi sosteniamo che l'abbattimento di tutti questi alberi sia un danno per la salute dei cittadini", hanno dichiarato i manifestanti.



