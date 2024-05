Verbania, corteo pro Palestina in occasione della Nakba

Un centinaio di manifestanti pro Palestina hanno sfilato nel centro di Verbania per chiedere "il cessate il fuoco" e che "il governo italiano smetta di essere complice del massacro, della macelleria in corso". Al grido di "Palestina libera" e "Israele criminale", il corteo organizzato dal Fronte della gioventù comunista insieme agli studenti e alla comunità araba locale si è mosso da piazza San Vittore raggiungendo piazza Ranzoni.

"Oggi siamo scesi in piazza per ricordare l'anniversario della Nakba, che in arabo significa 'Catastrofe' e che ricorda la cacciata nel 1948 di 70.000 palestinesi dalla loro terra, e per ribadire che la situazione non è migliorata negli anni, anzi - spiegano i manifestanti -. Quello che è iniziato nel 1948 continua oggi, nel 2024, a 76 anni di distanza. Ribadiamo l'importanza di mobilitarsi anche qui in Italia, perché se Israele procede nel suo progetto genocida è anche con il supporto e la complicità della Nato, degli Usa e dell'Unione europea che lo supportano in nome dei propri interessi imperialistici. Le complicità del governo e della classe imprenditoriale italiana sono innegabili".



