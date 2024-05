Nocciola: non solo Popillia, l'emergenza si allarga

Non più 'solo' Popillia japonica, ma ci sono anche Scolitidi, Cocciniglia ed Eriofide a minacciare un patrimonio da difendere e da tutelare nel settore corilicolo in provincia di Alessandria dal punto di vista della lotta agli insetti alieni. Un aumento di specie che va di pari passo con gli sfasamenti meteo e un cambiamento climatico che porta problemi decisamente gravi. La tempestività dei trattamenti può veramente salvare il raccolto. Se n'è parlato oggi, a Lu (Alessandria) nella 17/a Sagra della Nocciola, appuntamento annuale per fare il punto sugli aggiornamenti tecnici. Una vetrina per il Monferrato, dove vengono analizzate e presentate le novità di rilievo del settore.

Continuo l'aumento delle superfici interessate alla Tonda Gentile Trilobata che - come rimarcato da Mauro Bianco, presidente Coldiretti Alessandria - presenta caratteristiche così uniche e assolute che ne fanno un prodotto invidiato e richiesto anche oltre i confini nazionali. "Dobbiamo continuare a lavorare e fare squadra per portare la terra monferrina a essere conosciuta sempre di più".

La produzione alessandrina conta su una base di 3.750 ettari tra allevamento e fase adulta, distribuiti nell'intero territorio collinare provinciale; circa 500 le aziende coinvolte nella filiera.

Il convegno è stata l'occasione anche per continuare la raccolta firme #nofakeinintaly con l'obiettivo di raggiungerne un milione.



