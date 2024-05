Santena, fino al 26 maggio la Sagra dell'asparago

Serate musicali, show cooking, sfilate storiche e folcloristiche, mostre, mercatini, visite guidate, conferenze, presentazioni di libri e giochi medievali.

E' il programma della 91/a edizione della Sagra dell'asparago, inaugurata questa sera a Santena (Torino). Il 're della tavola' di primavera, l'asparago, sarà servito tutti i giorni, fino a domenica 26 maggio, in un'offerta di piatti che spazia dagli antipasti ai primi e secondi, fino a essere addirittura tra gli ingredienti della panna cotta.

Il cuore della rassegna è la centralissima piazza Martiri della Libertà dove sono stati allestiti il palco delle esibizioni e il PalAsparago, che quest'anno è stato ampliato di 150 metri quadrati e garantirà fino a 750 metri quadri al coperto, in grado di ospitare un numero ancora maggiore di persone per i pranzi e le cene a base di asparago, senza doversi preoccupare del meteo



