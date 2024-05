Gallerie d'Italia aperte fino alle 24 con ingresso a 1 euro

A Torino le Gallerie d'Italia aderiscono alla Giornata Internazionale dei Musei e, in occasione della Notte Europea dei musei, domani la sede di Piazza San Carlo sarà straordinariamente aperta dalle 20 alle 24 con ingresso ridotto a 1 euro. Alle 20 viene proposta una visita guidata della mostra 'Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza' a cura di Lauren Johnston e in collaborazione con National Geographic. E' la prima retrospettiva in Europa dedicata alla fotografa, ed espone circa 90 scatti che offrono una panoramica del lavoro di Mittermeier, biologa marina e attivista, che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del pianeta.



