"Sarai ricordato come uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto Mister e in bocca al lupo": così il centrocampista bianconero, Adrien Rabiot, ha voluto salutare l'ormai ex allenatore della Juve Massimiliano Allegri sui social.



