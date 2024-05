Oltre settemila capi di abbigliamento falsi scoperti a Torino

Oltre settemila capi di abbigliamento di note griffe contraffatte sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino, in un deposito nel quartiere alla periferia nord della città, Barriera di Milano. I finanzieri hanno scoperto il deposito dopo che i vigili del fuoco erano intervenuti per un principio di incendio.

All'interno erano stipati numerosi scatoloni che contenevano i capi di vestiario di prestigiosi brand, i militari hanno però subito sospettato che non fossero originali visto l'apparente valore di mercato e il fatto che i locali, dove erano stati stoccati, erano fatiscenti.

I successivi accertamenti condotti sull'etichettatura e sulla fattura dei prodotti hanno confermato che si trattava di merce falsa.

Il proprietario, uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno, dovrà rispondere del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.





