Comics&Games porta a Casale il meglio d'Italia

Per la settima edizione 'CasaleComics & Games' coinvolge il 25 e 26 maggio tutta la città. Castello, Palafiere, Teatro Municipale, piazza Mazzini, tre luoghi del centro, esercizi commerciali accoglieranno centinaia di fumettisti, cosplayer, doppiatori, cantanti, musicisti, scrittori, giocatori, costruttori di Lego, wrestler.

Si punta a superare le 12.000 presenze del 2023. Intento dichiarato fin dal manifesto, che vede Giandroide impegnato a correre: la mascotte sarà sulle magliette della Stracasale (24 maggio). Altra iniziativa benefica quella con Solidal e il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, con un'asta il 26 di tavole messe a disposizione da Creative Comics di Daniele Statella. Ricerca che si può sostenere anche acquistando una serie limitata di scatole in metallo dei Krumiri Rossi, personalizzate dagli illustratori.

Ai fumetti dedicata una vasta area del primo piano al Castello e parte degli spalti. Qui troverà posto l'Artist Alley con circa 120 artisti da tutta Italia. Poi superospiti e supermostre: Lloyd, Watanabe, Barbieri; presente David Lloyd, cui si deve il capolavoro di Alan Moore 'V per Vendetta'. Altra star attesa Yoshiko Watanabe, creatrice di anime come Astro Boy, che ha partecipato a 'La gabbianella e il gatto' e 'La Freccia Azzurra'.

Sempre al Castello la sala Marescalchi si trasforma nell'Area Giappone. Per gli appassionati, sabato 25 sfilata dei Cosplayer ed esibizione non competitiva; domenica super gara del Campionato italiano organizzato da C'mon Cosplay. Al Palafiere, invece, Dario Moccia, 319.000 iscritti su Youtube. Da non perdere le Aree Game e Lego.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA