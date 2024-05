Allegri, Costituzione riconosce il valore educativo dello sport

"E' un onore per me e la Juventus essere presente in questa sala dinanzi a Lei, un luogo che rappresenta insieme alla sua figura il cuore della nostra Repubblica. La Repubblica riconosce il valore educativo e sociale dei promozione del benessere psicofisico mediante l'attività sportiva in tutte le sue forme: così l'articolo 33 della Costituzione italiana che dal settembre dello scorso anno riconosce la centralità dello sport e dei suoi valori nella nostra quotidianità". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in un breve discorso davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della finale di Coppa Italia.

"A nome di tali valori, a cui sono estremamente legato e che considero l'essenza del mestiere che svolgiamo - ha proseguito l'allenatore bianconero -, siamo qui alla vigilia della finale di Coppa Italia. Con l'orgoglio e l'onore di giocare e conquistare un trofeo che omaggia il nostro splendido Paese. Una coppa che è anche ricca di significato, di rimandi storici, una finale che come la Juventus ci apprestiamo a disputare per la 22/a volta consolidando il nostro record".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA