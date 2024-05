Al Salone del Libro il prefetto Rizzi presenta 'Investigare 5.0'

Nella Sala Viola del Salone Internazionale del Libro di Torino, il prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale, con funzioni vicarie, della pubblica sicurezza, ha presentato il volume di cui è curatore, insieme alla psicologa e criminologa Annamaria Giannini, 'Investigare 5.0. Criminologia e criminalistica. Viaggio nel mondo delle indagini'.

Durante l'evento, moderato da Francesca Romana Capaldo e Massimo Giletti, è stato approfondito le questioni relative alle indagini di polizia, in riferimento alle nuove tecnologie. Un vero e proprio viaggio nel mondo della criminologia e della criminalistica, dal cyber crime alle piattaforme criptate, senza però tralasciare la 'classica' criminalità organizzata, la tradizionale mafia che adotta le innovazioni per mettersi al passo con i tempi.

Il passaggio dall'era analogica e quella digitale ha infatti rivoluzionato, come sostenuto da 'Investigare 5.0', il modo di investigare, ma anche quello di compiere di crimini. Il volume affronta la complessità del mondo delle indagini e fa emerge come alla preparazione professionale e all'intuito dell'investigatore si debba affianca il lavoro del biologo, del chimico, del fisico, dell'ingegnere, dello statistico, dello psicologo, del sociologo e dell'esperto in comunicazione. Mondi apparentemente lontani che si unisco nel nome della sicurezza.

Il manuale di Rizzi ha avuto il contributo di investigatori sparsi nel mondo e dei direttori di Interpol ed Europol.



