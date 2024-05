Ciclismo: Europei Mountain Bike, Avondetto oro nel Cross Country

Simonte Avondetto, 24enne piemontese di Moncalieri, al secondo anno nella categoria Elite, è il nuovo campione d'Europa nella prova Cross Country (gara che fa parte anche del programma olimpico) dei Campionati Europei di Mountain Bike, a cui hanno partecipato 331 atleti in rappresentanza di 31 nazioni. Ha conquistato il titolo continentale a Cheile Grădiștei, in Romania, in una giornata caratterizzata dal freddo e dalla pioggia, che ha reso le gare impegnative e ricche di colpi di scena.

Nella prova principale, e conclusiva della manifestazione, quasi subito dopo la partenza, si è registrato l'attacco solitario del danese Simon Andreassen, che poi però, durante il terzo giro, ha forato proprio nel momento in cui Avondetto stava recuperando terreno. Così per l'azzurro si è trattato di una vera e propria cavalcata solitaria verso il traguardo, che ha tagliato con 50" proprio su Andreassen, protagonista di un grande recupero dopo la foratura, e 1'07" sul tedesco Julian Schelb ,che ha completato il podio.

Avondetto quest'anno si era già messo in evidenza vincendo la Marlene Südtirol Sunshine Race. Per lui si tratta del secondo titolo continentale di questa spedizione, avendo partecipato anche al 'Team Relay' come primo frazionista e dimostrando un'ottima condizione, con il miglior tempo sul giro. Nel 2022 aveva conquistato, nella stessa stagione, il titolo italiano, europeo e mondiale U.23.

Tra le donne Elite successo di una delle favorite, l'olandese Puck Pieterse, davanti all'austriaca Mona Mitterwallner (a 1'12") e alla tedesca Nina Benz (a 2'15"). Migliore delle italiane Greta Seiwald ,quinta, a 4'34, poi Giada Specia dodicesima, a 7'14. La Seiwald, che era in corsa per il podio, paga una foratura e un incidente che l'hanno costretta due volte ai box.



