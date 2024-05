Passepartout, Pietro Micca raccontato da Margherita Oggero

Torino, XXI secolo: un uomo viene colpito da un fulmine dopo essere stato in "coma vigile" per tre secoli sotto le macerie. Si tratta di Pietro Micca, il protagonista del nuovo libro di Margherita Oggero: Passepartout.

Quel fulmine di Pietro Micca a Torino. È il terzo libro a fumetti in un anno, dopo "Chi ha rapito San Gennaro?" e "Milano visionaria", della collana Nuvole in città, diretta da Marco Sarno per Guida Editori. Oggero lo ha presentato al Salone del libro con l'illustratore Lido Contemori, Marco Sarno e la vicedirettrice della Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Dodici noti ed esperti disegnatori, sei capitoli a fumetto in bianco e nero inframezzati da illustrazioni e vignette a colori: questi sono alcuni degli ingredienti di una vicenda nata un po' per scherzo nell'inverno del 2022. Un po' favola e un po' libro umoristico, parla di un eroe volutamente non contemporaneo, ma di seconda classe, dimenticato quasi completamente dalla storia, se non fosse per quell'unica via di Torino che porta il suo nome. Pietro Micca, chiamato anche con il soprannome Passepartout perché conosceva perfettamente ogni cunicolo della Cittadella, è un giovane che non ha scelto di stare sotto i riflettori, ma dopo essersi arruolato nell'esercito durante la guerra di successione spagnola è morto nel tentativo di salvare la sua città dall'assedio francese. Il protagonista si sveglia in una Torino completamente diversa da quella che ricordava e ben presto si ritrova in controtendenza rispetto al mondo moderno.





