Code lunghissime al Salone del Libro, terzo giorno da record

Si annuncia un terzo giorno da record per il Salone del Libro di Torino. Le lunghe code per entrare, ancora prima dell'apertura, fanno presagire un sabato da tutto esaurito fra gli stand di case editrici e istituzionali e, soprattutto, ai numerosi incontri in programma bella giornata.

Sul piazzale del Lingotto, ingresso principale alla kermesse, c'è un lungo doppio serpentone di visitatori che arriva oltre la palazzina che ospita il centro commerciale. Folla anche all'ingresso che porta direttamente all'Oval, mentre fra gli stand nei vari padiglioni è già quasi difficile camminare per la grande presenza di pubblico. Ingombro di traffico anche nelle strade intorno al Lingotto. Tra gli ospiti attesi Gianni Morandi, Zerocalcare, Joel Dicker.



