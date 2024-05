Salone del Libro ricorda Michela Murgia, boom di partecipazione

"Ho la fortuna di poter dolcemente ricordare un'amica meravigliosa. Questo nulla toglie alle battaglie, all'entità, alle idee, alla forza, alla potenza enorme che Michela ha negli scritti, in quello che ha fatto e ha detto. Ma per me è la tenera amica". Lo dice all'ANSA Maurizio De Giovanni che l'11 maggio al Salone del Libro di Torino ricorda la scrittrice Michele Murgia, morta l'11 agosto 2023, con Alessandro Giammei, Valeria Parrella, Roberto Saviano e Chiara Valerio.

Fila interminabile, con persone di tutte le età per l' evento 'Ricordatemi come vi pare. Michela Murgia amava il Salone, il Salone ama Michela Murgia' in Sala Oro. L'incontro si rifà al libro postumo 'Ricordatemi come vi pare. In Memoria di me' (Mondadori) nato dalle registrazioni a Beppe Cottafavi, suo editor e amico e arricchito da quattro racconti inediti e da altri testi perduti che l'autrice ha scelto e indicato tra un ricordo e l'altro. "Il suo sorriso innanzitutto che era spettacolare. La sua sensibilità e la gentilezza. Il suo interesse reale a come stavi tu, prima ancora dell'interesse che mostrava a rispondere quando tu a lei chiedevi come stesse e avevi più ragione a chiederglielo" afferma De Giovanni. "L'allegria nei dettagli e nelle cose leggere, nel cibo, nelle amicizie, nelle comuni conoscenze. Era spettacolare e quella amica a me manca. La mancanza di quella amica mi genera sofferenza, molto più delle sue idee" spiega. "Le sue idee sono condivisibili, ma quelle sono facili da portare avanti. Le sue battaglie sono facili da combattere perché erano giuste. Ma quello che più mi manca era la dolcezza e tenerezza dell' a. Io stasera non leggerò nulla. Chiuderò gli occhi e parlerò con lei".



