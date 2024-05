Teatro Regio di Torino, l'Italia vista da Mendelssohn e Strauss

Un concerto sul fascino dell'Italia visto da Mendelssohn e Strauss è in programma al Teatro Regio di Torino il 21 maggio. A dirigerlo il maestro di fama internazionale Pinchas Steinberg.

Due giovani musicisti tedeschi, Felix Mendelssohn e Richard Strauss, realizzarono il loro sogno di viaggiare in Italia quando erano appena maggiorenni. Mendelssohn, nel 1831, compose la Sinfonia n. 4 'Italiana' ispirata al suo viaggio, definendola la cosa più gioiosa che avesse mai composto. Strauss, nel 1886, raccolse le sue impressioni nella fantasia sinfonica 'Aus Italien' che esplora paesaggi rurali, rovine romane e il caos vivace di Napoli. Pinchas Steinberg tornerà al Regio di Torino per dirigere il Trittico di Puccini a giugno.



