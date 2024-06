Petardi a corteo trattori a Bruxelles,'no a von der Leyen'

"No a Ursula von der Leyen e no al Green Deal". E' il messaggio lanciato dall'associazione agricola olandese Farmers Defence Force sul palco della maxi-protesta dei trattori contro l'Europa in corso nell'altopiano dell'Heysel, a Bruxelles a pochi giorni dal voto del 6-9 giugno. In questi minuti è iniziato un fitto lancio di petardi da parte degli agricoltori radunati nel parco di Laeken.

La manifestazione è entrata nel vivo a mezzogiorno con gli interventi sul palco degli ultranazionalisti fiamminghi del Vlaams Belang, del Forum per la democrazia, dei polacchi di PiS e Konfederacja, e degli spagnoli di Plataforma 6F vicini a Vox.





