Spollon, con mio libro spero di avvicinare persone alla lettura

"Per scrivere questo libro sono partito dal tema principale del mio spettacolo: le emozioni e la difficoltà che molti di noi vivono nell'esternarle. Mi sono dedicato alla scrittura pur non sentendomi assolutamente uno scrittore, ma volevo condividere con le persone che non sono riuscite a venire a teatro le emozioni di questa storia". Lo ha detto l'attore Pierpaolo Spollon che pubblica il suo primo romanzo, 'Tutto non benissimo', con la nuova casa editrice Ribalta Edizioni che, domenica 12 maggio, si presenta al Salone del Libro di Torino nella sala Berlino del Centro congressi, dalle 16.15 alle 17,15.

"Mi auguro di avvicinare alla lettura coloro che magari mi seguono come attore. Mi piacerebbe che queste pagine potessero suscitare riflessioni e anche qualche sorriso. Questo sarebbe per me una grande vittoria", ha detto l'attore che dopo la presentazione al Salone del libro farà il firma copie.

Ribalta edizioni nasce come sezione editoriale della Stefano Francioni produzioni teatrali. Alla presentazione partecipano anche Pino Strabioli, conduttore televisivo e giornalista e la direttrice editoriale Maria Francesca Gagliardi. L'altro libro edito è di Edoardo Leo, racconto attraverso immagini inedite e testi tratti dal suo spettacolo teatrale "Vi racconto una storia". I primi due libri sono già disponibili sulle principali piattaforme online e in libreria dal 10 maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA