Sangiuliano torna al santuario di Oropa, confermati i 7 milioni

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel pomeriggio di oggi è stato in visita al Santuario di Oropa con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e l'assessore regionale Elena Chiorino.

Sangiuliano ha ricordato che il governo Meloni ha stanziato risorse, pari a 7 milioni di euro, per la valorizzazione del complesso religioso biellese all'interno del piano strategico dei 'Grandi interventi strutturali'.

"Devo ringraziare il sottosegretario Delmastro e l'assessore Chiorino - ha detto Sangiuliano - per avermi fatto scoprire questo luogo intrinseco di valori architettonici e spirituali.

Sono convinto che le risorse destinate ad Oropa saranno spese adeguatamente e se sarà necessario provvederemo a rendere disponibili altri finanziamenti per completare l'idea progettuale. Ritengo - ha aggiunto il ministro - che la cultura non possa essere la prerogativa solo di alcune realtà ma debba essere diffusa su tutto il territorio nazionale perché diventi un coefficiente importante per la qualità della vita dei cittadini".

Elena Chiorino ha fatto notare come "allo scetticismo di un anno fa, quando ci fu l'annuncio dell'arrivo di risorse ad Oropa, abbiamo risposto con i fatti grazie alla regia del Ministro Sangiuliano e del sottosegretario Delmastro. Il Governo Meloni dimostra ancora una volta concretezza nel dare delle risposte rapide per valorizzare un patrimonio non solo Biellese ma di tutta Italia. La Regione Piemonte sarà ben lieta di supportare il Santuario per i lavori da realizzare e la promozione del territorio".



