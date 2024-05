Premio Grammadonna, al via le selezioni per la nuova edizione

Sono aperte fino al 4 giugno le selezioni per la ventesima edizione del premio Grammadonna, destinato alle imprenditrici che si sono distinte per aver portato un modello innovativo nella propria azienda. La competizione ha l'obiettivo di ridurre il gender gap e sostenere l'imprenditoria femminile. Le candidate possono vincere numerosi premi, inclusi benefici mediatici, opportunità di formazione, mentorship e accesso al finanziamento.

Il premio offre supporto e visibilità alle imprenditrici innovative, con eventi formativi, networking e premi che culminano nella finale del 4 novembre a Torino, quando la Nuvola Lavazza ospiterà la finale, accogliendo sul palco le sei finaliste. L'evento è inserito nel calendario di Confindustria 'Torino capitale cultura d'impresa 2024' e ha il patrocinio di Women7, il gruppo ufficiale del G7 per le sfide legate alla parità di genere e alla tutela dei diritti delle donne.

Oltre ai premi principali, verranno assegnati il Women Startup Award per le start-up più innovative in vari settori, il Giuliana Bertin Communication Award per l'eccellenza nella comunicazione, e una menzione per l'impatto sociale.

"La nostra è una scelta di campo, coerente con i nostri vent'anni di storia e di sfide al fianco di imprenditrici coraggiose e visionarie, pioniere di nuovi modelli di business - ha sottolineato la presidente GammaDonna, Valentina Parenti - vogliamo incoraggiare una visione olistica del progresso, che riconosca l'interconnessione tra salute degli ecosistemi e benessere umano e ne promuova il bilanciamento, contribuendo in questo modo a costruire un futuro sostenibile per le generazioni presenti e future".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA