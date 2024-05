Viceministro Leo in visita alla Guardia di Finanza di Biella

Il viceministro dell'Economia e delle finanze Maurizio Leo ha fatto visita al comando provinciale delle Fiamme gialle di Biella. Ad accoglierlo, il comandante regionale Piemonte-Valle d'Aosta della guardia di finanza, generale di divisione Benedetto Lipari, il comandante provinciale della guardia di finanza di Biella, Colonnello Cesare Maragoni.

Dopo la resa degli onori militari, il vice ministro Leo ha incontrato le Fiamme gialle biellesi esprimendo parole di "apprezzamento e di piena soddisfazione per la professionalità e per l'impegno con cui, ogni giorno, si adoperano per tutelare la legalità e la sicurezza economico finanziaria".



