Fondazione Crt, nuovi passi verso il riassetto dopo il terremoto

Nuovi passi della Fondazione Crt verso il riassetto dopo il terremoto delle scorse settimane.

Sarà Patrizia Polliotto, avvocato e presidente del comitato regionale del Piemonte dell'Unione nazionale dei consumatori, a completare il consiglio di indirizzo, parlamentino dell'ente torinese. La designazione è avvenuta all'unanimità e verrà formalizzata nella riunione del 14 maggio. A questo punto il consiglio di indirizzo potrà procedere il 21 maggio alla nomina del nuovo presidente che sostituirà Fabrizio Palenzona.

La riunione è stata contrassegnata - sottolineano molti consiglieri - da un clima disteso e amichevole. Le dichiarazioni dei dieci confermati nel nuovo consiglio di indirizzo, già verbalizzate nella riunione informale della scorsa settimana, saranno inviate al Ministero dell'Economia che aveva chiesto un'informativa su presunti patti occulti. Al Mef saranno mandati i verbali delle ultime riunioni. Il consiglio di indirizzo ha anche approvato i conti trimestrali che mettono in evidenza il positivo andamento della fondazione con un patrimonio investito che ha raggiunto i 4 miliardi di euro grazie alla forte crescita del titolo Unicredit.

Clima sereno anche nel consiglio di amministrazione che ha indicato Lucia Calvosa, ex presidente dell'Eni, per il consiglio Cdp.



