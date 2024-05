Alla vigilia del Salone del Libro Castelli in aria con Riondino

Anche quest'anno, come nelle ultime edizioni, Rai Radio3 organizza, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, la serata di vigilia della XXXVI edizione, che si svolgerà dal 9 al 13 maggio. L'apertura del Salone sarà dunque anticipata dall'evento previsto per la serata di mercoledì 8 maggio in diretta dall'Auditorium Rai di Torino Arturo Toscanini alle ore 20. Il titolo sarà: Castelli in aria. Diventare qualcun altro fantasticando, con David Riondino, Monica Demuru, Natalio Luis Mangalavite.

All'origine della letteratura c'è l'immaginarsi diversi, in altre vite. Un percorso che parte dai Castelli in aria di Luciano di Samosata - attivo nel II secolo dopo Cristo - per arrivare fino a Carmelo Bene, passando attraverso la storia di Medea e del Mattia Pascal di Pirandello. Parrebbe insomma, che da tempo immemore, l'unico essere che non vorremmo più essere siamo noi: ma c'è chi dice che noi siamo tutte le figure che ci immaginiamo di essere.

In parole e musica, con David Riondino, Monica Demuru e Natalio Mangalavite si va per castelli in aria, fantasticando dalla Colchide di Medea fino a Torino 2024.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.



