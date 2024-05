Giro: seconda tappa verso Oropa, Gesink primo ritirato

La seconda tappa del Giro d'Italia di ciclismo è partita poco dopo le 13 da San Francesco al Campo (Torino), con un giro di pista nel locale velodromo. In maglia rosa c'è l'ecuadoriano Narvaez che ieri ha battuto in volata, a Torino, il tedesco Schachman e lo sloveno Pogacar, grande favorito per il successo finale della Corsa rosa.

L'arrivo della tappa di oggi, in salita a 1.142 metri, al santuario di Oropa (Biella), teatro di un'indimenticabile impresa, nel 1999, di Marco Pantani: staccato di 45" per un problema tecnico, rimontò tutti andando a vincere in solitaria.

Nel frattempo, c'è un primo ritirato, l'olandese Robert Gesink (Visma-Lease a bike), caduto ieri in una discesa sulla collina torinese. Ha riportato la frattura dello scafoide. Nella stesa caduta è stato coinvolto Domenico Pozzovivo che è invece regolarmente partito.



