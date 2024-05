Calcio: Allegri 'mio futuro? non lo so, chiedetelo a società'

"C'è rammarico per la seconda parte della stagione, ma ora è importante concentrarsi sulla partita di domenica che è il match ball per la Champions, poi avremo la finale di Coppa Italia" Lo ha detto Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, a Dazn dopo l'1-1 contro la Roma. "Per l'anno futuro sarà la società che valuterà la rosa, ma un'ottima base c'è", ha aggiunto. Se il suo futuro sarà definito dopo la finale di Coppa Italia ha risposto: "Non lo so, domandatelo alla società. Intanto speriamo di venire a Roma con la Champions, perché i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati nonostante le difficoltà, ora sabato possiamo chiuderla con la Salernitana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA