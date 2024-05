Alessandria festeggia 856 anni premiando cittadini più virtuosi

Come da tradizione dal 2003 con l'allora sindaco Mara Scagni, in occasione del compleanno - quest'anno l'856esimo - Alessandria il 3 maggio ha consegnato, in un consiglio comunale aperto, le civiche benemerenze ai cittadini illustri. Un modo per esprimere la gratitudine ad alessandrini virtuosi.

Il Gran Gagliaudo d'Oro - massimo riconoscimento ideato dall'amministrazione con Umberto Eco e a lui assegnato per primo nel 2004 - è andato al medico Antonio Maconi, originario di Pavia, alessandrino dall'età di 7 anni, per l'impegno profuso nella ricerca e innovazione medico-scientifica, nella solidarietà sociale e per le istituzioni.

Il Gagliaudo d'Oro, inoltre, è stato assegnato a don Maurilio Guasco, professore ordinario in pensione, tra i mediatori nella rivolta in carcere del maggio 1974; al farmacista Roberto Mutti, di Sale, attivo nel commercio e promozione del quartiere Cristo, il più popoloso della città; all'imprenditore Gilberto Preda (Pomaro), ideatore del Centrogrigio Sport Village; a Carla Maria Saio in Rolandi, dell'omonima concessionaria d'auto.



