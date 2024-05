Pinacoteca Agnelli, nuove installazioni sulla Pista 500

La Pista 500, il progetto artistico della Pinacoteca Agnelli a cura di Sarah Cosulich & Lucrezia Calabrò Visconti sull'iconica pista di collaudo delle automobili Fiat, si arricchisce da giovedì 2 maggio di tre nuove installazioni site-specific con opere di Felix Gonzalez-Torres (1957, Cuba - 1996, Usa), Finnegan Shannon (Usa, 1989) e Rirkrit Tiravanija (Argentina, 1961). I progetti si aggiungono alle opere già presenti sul giardino sospeso sul tetto del Lingotto di Thomas Bayrle, Julius Von Bismarck, Valie Export, Sylvie Fleury, Dominique Gonzalez-Foerster, Marco Giordano, Alicja Kwade, Louise Lawler e Superflex.

Le tre nuove opere si inseriscono all'interno del percorso espositivo della Pista 500 sul tetto del Lingotto attivando inaspettate prospettive con il contesto che le ospita. Felix Gonzalez-Torres è presente con una fotografia sul billboard della Pista 500 e sei cartelloni pubblicitari affissi per la città di Torino. Finnegan Shannon presenta un progetto composto da sei panchine che invitano le persone a prendersi una pausa e le interrogano sull'accessibilità delle architetture e dei luoghi pubblici. L'intervento di Rirkrit Tiravanija si compone di quattro tavoli da ping pong nella terrazza sud sulla Pista 500, liberamente utilizzabili dal pubblico negli orari di apertura della Pista.

La Pista 500 ospita per il secondo anno il Salone del Libro: da giovedì 9 a lunedì 13 maggio le lettrici e i lettori avranno la possibilità di accedere gratuitamente al FiatCafé500, la caffetteria panoramica sul tetto della città e di godere di uno speciale ingresso ridotto alla Pinacoteca Agnelli per visitare la sua collezione permanente e le mostre. Tra gli ospiti: Erri De Luca, Nicola La Gioia, Roberto Saviano.

Le mostre Form Form SuperForm di Thomas Bayrle e Vulcanizzato. Lucy McKenzie e Antonio Canova vengono prorogate fino a sabato 31 agosto.



