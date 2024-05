E' torinese la vincitrice del premio di Ecodesign The Future

E' torinese la vincitrice del primo premio di Ecodesign The Future: Eee Edition, il workshop organizzato da EconomiaCircolare.com in collaborazione con Erion Wee, arrivato alla sua terza edizione e dedicato quest'anno alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (dopo quelle dedicate agli imballaggi e alle batterie).

Grazie al suo progetto MyNd, Annalisa Abdel Azim, giovane ricercatrice del Politecnico di Torino e Istituto Italiano di Tecnologia si è aggiudicata il primo posto, insieme ai compagni Natasha Artuso e PierFilippo Sessa.

"Abbiamo pensato di lavorare su un prodotto che spesso viene gettato via quando non più funzionante come le cuffie over ear.

Per questo, abbiamo scelto il micelio per dargli una seconda vita, un elemento vivo, le cui radici possono espandersi anche per diversi chilometri, proprio a significare il legame con la terra, che èl a forma più pura di economia circolareLa scelta di questo materiale organico è dovuta anche alle sue proprietà altamente isolanti, ignifughe, idrorepellenti e compostabili" racconta Annalisa.



